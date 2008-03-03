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Суббота 19 Декабря 2009 года №142(3310)

За что покалечили Сильвио Берлускони?


Почти неделю премьер Италии находился в больнице после травмы, нанесенной ему в толпе одним из его сограждан. Нападавший бросил в лицо Берлускони...

Поспешите подписаться на «Симбирский курьер» До конца подписки осталось 7 дней


Почему стоит подписаться на «Симбирский курьер» на первое полугодие 2010 года? Это время обещает быть наполнено яркими событиями: одни выборы...

Зачем конфликт на пустом месте?


В этом, если в двух словах, суть открытого письма настоятеля храма Всех святых протоиерея Алексия Скалы к губернатору Сергею Морозову,...

Среди погибших после гриппа - беременная


Вакцинация от высокопатогенного гриппа начата в регионе в конце прошлой недели. Медики призывают население не отказываться от вакцины и напоминают,...

Новый мост можно спасти


О том, что сданный недавно в эксплуатацию новый (северный) мост через Волгу не оправдал ожиданий ульяновцев, мы писали уже не раз. По новой...

А светофора до сих пор нет


Своим решением Ульяновский областной суд обязал мэрию установить на одном из перекрестков города светофор. Казалось бы, тем самым создан прецедент,...

Коротко
В области


Началась заготовка новогодних елок. По словам и.о. министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Владимира Бузоверова, для охраны посадок...

На Амурской - саботаж?


Во вторник на аппаратном совещании мэр Сергей Ермаков призвал коммунальщиков к особой бдительности в связи с грянувшими морозами. Но на жителях...

Неудачливая самоубийца чуть не взорвала весь дом


В четверг чуть не произошло ЧП в Засвияжье. Это случилось в доме №104 по улице Рябикова.
Хозяйка одной из квартир реши лапокончить жизнь...

Вопрос недели
Выборы не волнуют


Насколько Вас волнуют выборы? Как, на Ваш взгляд, должна измениться после них городская жизнь?
Беляков: - Как показали общественные слушания 5...

Головы свежие, проблемы - старые


Модернизация, инновации, нанотехнологии… Эти термины употребляются сейчас едва ли не чаще всех остальных.
Как же иначе, если создание инновационной...

СЕЗОН У ДАЧИ
Дерево - целый сад. С помощью прививки


Хотите вырастить деревосад или букет из разных сортов роз, цветущий все лето? Тогда познакомьтесь с приемом, требующим аккуратности и точности...

СЕЗОН У ДАЧИ
Озеленение крыш


Что включает в себя понятие «зеленая крыша»?
Это не крыша, покрашенная зеленой краской или покрытая зеленым кровельным материалом. Это крыша здания,...

СЕЗОН У ДАЧИ
Птицы в зимнем саду


Они беспечно и почти по-хозяйски чувствуют себя в саду: перелетают с одного дерева на другое, шумно дерутся у кормушки.
С приближением зимы...

СЕЗОН У ДАЧИ
Вы спрашивали


- Хочу иметь в саду рябину «гранатную», но нет посадочного материала. Подарили горсть ягод такой рябины, а что с ними делать сейчас?
Н.Первушин.
-...

Рецепт номера
Каша «Дачная фантазия»


На дно кастрюли уложить промытую, натертую на крупной терке свеклу. На нее - крупу, какая есть (перловая, пшенная, кукурузная), далее слой тертой...

Поезда пойдут по-другому


В расписание движения пригородных поездов на новогодние праздники внесены изменения Служба по связям с общественностью Куйбышевской железной дороги...

СТРАНА СОВЕТОВ
Стресс - выдыхаем


Мозговые инсульты, инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность - все эти грозные заболевания настигают внезапно.
Чтобы этого не...

Идеи энергосбережения от народа не прошли


Народ откликается на лозунги власти порой раньше, чем чиновники ответственных ведомств.
Более того – часто упреждает их.
13 октября «СК» писал о...

Как будут выдавать пенсию


Из-за длинных новогодних праздничных каникул изменится график выдачи пенсионных выплат. С 26 по 29 декабря пенсионеры смогут получить деньги за 1, 2,...

Астрологический прогноз с 21 по 27 декабря


Овен. Это неплохой период для интеллектуального труда, для контактов и поиска нужных связей и информации. Однако для решительных действий момент...

Последние страницы «Агаты Кристи»


Последний концерт «Агаты Кристи» в Ульяновске состоялся 15 декабря в ЦНК. Братья Самойловы – создатели и лидеры группы ! объявили о том, что после...

Криминальные хроники-2009


Основные события уходящего года, касающиеся профессиональной деятельности следственного управления УВД Ульяновской области, вспомнил в беседе с...

Из почты
Благодарность «СК» замечательному врачу


Являясь постоянным подписчиком Вашей газеты, хочу через нее выразить сердечную благодарность замечательному врачу-офтальмологу, заведующей отделением...

На виду
Не с кем сравнить


Досье Егор Тимурович Гайдар родился 19 марта 1956 года в Москве в семье военного корреспондента газеты «Правда», контр-адмирала Тимура Гайдара.
Оба...

Новогодние конкурсы


для больших и маленьких Каждый, кто сочиняет стихи, может при нять участие в городском новогоднем поэти ческом конкурсе на лучшее стихотворение «Бьют...

Спорт
Ломанов не сказал, что слышал


Чемпионат России по хоккею с мячом.
«Локомотив» (Оренбург) - «Волга» (Ульяновск) - 5:2. Голы: Старых (1, 10), Тюркин (48 - с пенальти), Козлов (74 -...

Спорт
Штаб «Волги» встретился с журналистами


В пятницу в хоккейном клубе «Волга» состоялась расширенная пресс-конференция. В ней приняли участие президент клуба Вячеслав Абанин, и.о. главного...
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