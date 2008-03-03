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Суббота 19 Декабря 2009 года №142(3310)
|За что покалечили Сильвио Берлускони?
Почти неделю премьер Италии находился в больнице после травмы, нанесенной ему в толпе одним из его сограждан. Нападавший бросил в лицо Берлускони...
|Зачем конфликт на пустом месте?
В этом, если в двух словах, суть открытого письма настоятеля храма Всех святых протоиерея Алексия Скалы к губернатору Сергею Морозову,...
|Новый мост можно спасти
О том, что сданный недавно в эксплуатацию новый (северный) мост через Волгу не оправдал ожиданий ульяновцев, мы писали уже не раз. По новой...
|А светофора до сих пор нет
Своим решением Ульяновский областной суд обязал мэрию установить на одном из перекрестков города светофор. Казалось бы, тем самым создан прецедент,...
Коротко
|В области
Началась заготовка новогодних елок. По словам и.о. министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Владимира Бузоверова, для охраны посадок...
|На Амурской - саботаж?
Во вторник на аппаратном совещании мэр Сергей Ермаков призвал коммунальщиков к особой бдительности в связи с грянувшими морозами. Но на жителях...
Вопрос недели
|Выборы не волнуют
Насколько Вас волнуют выборы? Как, на Ваш взгляд, должна измениться после них городская жизнь?
Беляков: - Как показали общественные слушания 5...
|Головы свежие, проблемы - старые
Модернизация, инновации, нанотехнологии… Эти термины употребляются сейчас едва ли не чаще всех остальных.
Как же иначе, если создание инновационной...
СЕЗОН У ДАЧИ
|Дерево - целый сад.
С помощью прививки
Хотите вырастить деревосад или букет из разных сортов роз, цветущий все лето? Тогда познакомьтесь с приемом, требующим аккуратности и точности...
СЕЗОН У ДАЧИ
|Озеленение крыш
Что включает в себя понятие «зеленая крыша»?
Это не крыша, покрашенная зеленой краской или покрытая зеленым кровельным материалом. Это крыша здания,...
СЕЗОН У ДАЧИ
|Птицы в зимнем саду
Они беспечно и почти по-хозяйски чувствуют себя в саду: перелетают с одного дерева на другое, шумно дерутся у кормушки.
С приближением зимы...
СЕЗОН У ДАЧИ
|Вы спрашивали
- Хочу иметь в саду рябину «гранатную», но нет посадочного материала. Подарили горсть ягод такой рябины, а что с ними делать сейчас?
Н.Первушин.
-...
Рецепт номера
|Каша «Дачная фантазия»
На дно кастрюли уложить промытую, натертую на крупной терке свеклу. На нее - крупу, какая есть (перловая, пшенная, кукурузная), далее слой тертой...
|Поезда пойдут по-другому
В расписание движения пригородных поездов на новогодние праздники внесены изменения Служба по связям с общественностью Куйбышевской железной дороги...
СТРАНА СОВЕТОВ
|Стресс - выдыхаем
Мозговые инсульты, инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность - все эти грозные заболевания настигают внезапно.
Чтобы этого не...
|Как будут выдавать пенсию
Из-за длинных новогодних праздничных каникул изменится график выдачи пенсионных выплат. С 26 по 29 декабря пенсионеры смогут получить деньги за 1, 2,...
|Последние страницы «Агаты Кристи»
Последний концерт «Агаты Кристи» в Ульяновске состоялся 15 декабря в ЦНК. Братья Самойловы – создатели и лидеры группы ! объявили о том, что после...
|Криминальные хроники-2009
Основные события уходящего года, касающиеся профессиональной деятельности следственного управления УВД Ульяновской области, вспомнил в беседе с...
Из почты
|Благодарность «СК» замечательному врачу
Являясь постоянным подписчиком Вашей газеты, хочу через нее выразить сердечную благодарность замечательному врачу-офтальмологу, заведующей отделением...
На виду
|Не с кем сравнить
Досье Егор Тимурович Гайдар родился 19 марта 1956 года в Москве в семье военного корреспондента газеты «Правда», контр-адмирала Тимура Гайдара.
Оба...
|Новогодние конкурсы
для больших и маленьких Каждый, кто сочиняет стихи, может при нять участие в городском новогоднем поэти ческом конкурсе на лучшее стихотворение «Бьют...
Спорт
|Ломанов не сказал, что слышал
Чемпионат России по хоккею с мячом.
«Локомотив» (Оренбург) - «Волга» (Ульяновск) - 5:2. Голы: Старых (1, 10), Тюркин (48 - с пенальти), Козлов (74 -...
Спорт
|Штаб «Волги» встретился с журналистами
В пятницу в хоккейном клубе «Волга» состоялась расширенная пресс-конференция. В ней приняли участие президент клуба Вячеслав Абанин, и.о. главного...
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